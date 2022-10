Faut-il se méfier des naturopathes ?

Ils ont envahi vos réseaux sociaux. Travailler sur ses peurs, rééquilibrer sa vie et sa santé... Les promesses des naturopathes sont claires : vous sentir mieux dans votre corps grâce aux plantes. Mais en France, aucun diplôme officiel ne reconnaît cette profession. Alors que se cache-t-il derrière ? Pour consulter, rien de plus simple. Il est possible de prendre rendez-vous en ligne comme pour n'importe quel médecin. Rien que sur un site, 576 naturopathes à Paris.