VIDÉO - Marcher 10.000 pas par jour, indispensable pour rester en forme ?

David, du haut de ses 84 ans, fait une heure de marche par jour. Un vrai bain de jouvence. "La vraie raison, c’est d’abord d’être en forme. Je ne souffre de rien, je n’ai aucune douleur", assure-t-il. D’ailleurs, "sortir ça fait du bien", argumente un habitant de Lille (Nord), en faisant son jogging. Le dernier conseil est de se lever une heure avant pour aller au travail à pied. On peut aussi descendre à une station de métro plus tôt, ou bien promener son chien plus fréquemment, ce qui ferait du bien à tout le monde.