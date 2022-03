Fin des gestes barrières : la grippe revient

Il y aurait également un effet météo. Les températures plus douces, ces derniers jours, encourageraient la propagation de la grippe. La campagne vaccinale vient de s'achever. Pourtant, dans cette pharmacie d'Île-de-France, les stocks sont toujours pleins. D'ailleurs, il reste possible de se faire vacciner, mais ce n'est plus remboursé. Cela coûte 10 euros. Outre cette mesure de précaution, les médecins rappellent qu'il faut respecter les gestes barrières, se laver régulièrement les mains et aérer le plus souvent possible.