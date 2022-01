VIDÉO - Fin des restrictions : ces pays qui ont décidé de vivre avec le Covid

L'Angleterre connaissait déjà les restrictions les plus légères en Europe, lorsqu'elle a essuyé la vague du variant Omicron. Depuis jeudi dernier, le pays a choisi d'en abandonner l'essentiel, remisant les masques (sauf dans les transports en commun), et abandonnant le système du pass sanitaire. La courbe des hospitalisations, et celle des contaminations, sont à la baisse depuis début janvier, même si elles restent à un niveau élevé. Dans les rues de Londres, c'est comme si le Covid avait disparu avec le masque. "C'est fantastique. On l'a porté pendant si longtemps", s'enthousiaste une passante. "On se sent vraiment comme avant la pandémie", renchérit une autre.