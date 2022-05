Fin du masque : sommes-nous débarrassés du Covid ?

On le porte dans les trains, le métro et le bus depuis deux ans. Mais dès demain, le geste ne sera plus systématique. Dans le bus comme dans tous les transports en commun, c'est la fin du masque obligatoire. S'il ne l'est plus, le port du masque reste fortement recommandé pour les personnes fragiles. Car avec 100 décès chaque jour et plus de 35 600 contaminations, le virus est toujours là.