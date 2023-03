Florent Pagny, mon combat

Six mois plus tard, Audrey et Pagny se sont retrouvées à New York. Il a retrouvé sa forme. Ses cheveux et ses barbes ont repoussé, il était sur la route de la guérison. Deux mois après cela, ils se sont retrouvés en Patagonie, là où il vit une grande partie de l'année depuis bientôt 30 ans. Mais ce qu'il s'apprête à annoncer n'est pas du tout ce qui était prévu. Il a passé quelques scanners depuis la dernière interview. Les résultats ont montré qu'il présente des risques de métastases.