Fortes chaleurs : comment réagir si une personne fait un malaise sous vos yeux ?

Dès les premiers signes, à savoir une sensation de vertige ou de nausées, "allongez la personne en lui relevant les jambes", détaille le Dr Cassan. Il est aussi conseillé de l'hydrater en lui donnant quelques gorgées d'eau ou en le vaporisant avec un brumisateur. "Attention à ne pas lui donner de l'eau glacée", avertit cependant le docteur Kierzek. "Il faut éviter le choc thermique."

Si ça ne passe pas au bout de deux-trois minutes, il peut s'agir d'un coup de chaleur avec des crampes, des vomissements, un trouble de conscience et une température qui grimpe à plus de 40°C. Il vaut mieux dans ce cas appeler le 15, conseille l'urgentiste. Et d'ajouter : "Il s'agit d'une urgence vitale."

A noter : les personnes de plus de 60 ans ou en situation de handicap peuvent bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Pour cela, contactez votre mairie ou votre Centre communal d’action sociale (CCAS). Egalement, Canicule info service peut répondre à vos interrogations au 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe).