Grippe : neuf régions désormais en phase épidémique

L'épidémie de grippe prend de l'ampleur en France. Selon le dernier bilan hebdomadaire publié par Santé publique France, mercredi 7 décembre, elle a gagné plus de la moitié de la métropole depuis son arrivée dans l'Hexagone en novembre dernier. En plus de l'outre-mer, où l'épidémie sévit depuis plusieurs mois en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, ce sont désormais neuf régions métropolitaines qui sont touchées : l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, la Bretagne, le Centre-Val de Loire, le Grand Est, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, la Normandie et Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Les quatre autres régions de l'Hexagone - la Corse, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et les Pays de la Loire - sont en phase pré-épidémique. Les derniers jours ont été marqués par un bond des contaminations et une "très forte augmentation des hospitalisations, particulièrement chez les 65 ans et plus", a souligné Santé publique France.