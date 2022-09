Gélules : attention aux fausses promesses

Son médecin traitant demande une analyse au Centre antipoison de Paris. La sibutramine est identifiée. Il s'agit d'une molécule strictement interdite en France depuis plus de douze ans. Il faut dire que les produits vendus en ligne échappent à tout contrôle. La plupart n'auront aucun effet placebo, sans résultat par rapport à l'objectif recherché, mais l'Agence nationale de sécurité sanitaire alerte. Et pour cause, certains peuvent avoir des conséquences très dangereuses pour la santé. Et ce n'est pas sans risques.