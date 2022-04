La maison Grégory Lemarchal accueille des adolescents malades

Pour Sabrina, l'une des premières pensionnaires, il s'agit d'oublier les hôpitaux : "J'ai été greffée il y a quatorze ans et l'année dernière j'ai vécu une étape un petit peu compliquée dans la maladie. Il n'y a pas que l'opération qui est lourde, il y a tout le cheminement de la maladie et toutes les étapes qu'on peut traverser. Le corps subit beaucoup et la vie personnelle aussi".