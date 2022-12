Grève des médecins généralistes : pourquoi la profession est en colère

À Saint-Ouen, sept médecins sont déjà partis. Et il y en a autant sur le départ. Pour faire face, le cabinet ouvre six jours sur sept mais les délais de rendez-vous s’allongent. Les médecins sont débordés. Les médecins grévistes réclament une augmentation de la consultation de 25 à 30 euros minimum et souhaitent sortir des objectifs que l’Assurance maladie leur impose.