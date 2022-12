Grève des médecins : "On travaille comme des fous, 55 heures par semaine en moyenne"

Ils avaient déjà crié leur détresse et fermé leurs cabinets deux jours début décembre. Ce lundi, des milliers de médecins libéraux cessent leurs consultations pour une semaine. Quelles sont leurs revendications ? Alors que l’hôpital craque, les médecins de ville manquent aussi de bras.

"On n'arrive plus à tenir le rythme, on travaille comme des fous, 55 heures par semaine en moyenne", alerte dans la vidéo en tête d'article, Céline Bretelle, médecin généraliste et porte-parole Île-de-France du collectif Médecins pour demain. "On n'a pas de moyens et on ne peut pas prendre en charge les patients dans ce contexte", ajoute-t-elle.