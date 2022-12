Grève des médecins : quand le système D s'impose pour les familles

Les pharmaciens tentent de satisfaire tout le monde, y compris les patients qui ne peuvent plus renouveler leurs ordonnances, faute de médecins. "Après pour tout ce qui est pathologie un petit peu compliquée, en ce moment on a quand même de la grippe, des bronchiolites chez les tous petits, ou le Covid, c'est vrai que c'est un peu difficile d'orienter vers les médecins quand les cabinets sont fermés. Donc, ils viennent en pharmacie nous demander conseil, et on les aide dans la mesure du possible", explique la pharmacienne Ghislaine Farsy dans la vidéo en tête de l'article.

Dans le Nord de l'Hexagone, l'heure est aussi souvent au système D quand il faut trouver un médecin le plus vite possible. Interrogée par nos reporters, une mère de famille s'est résignée à contacter SOS Médecins pour soigner son bébé. "On a contacté beaucoup de médecins, ils étaient tous pleins. On nous a dit qu'on n'était pas prioritaires, alors qu'on a un bébé", rapporte-t-elle.

La grève n'épargne pas non plus SOS Médecins. Ses membres se disent souvent désemparés face à l'afflux de patients. "On voit à peu près 500 patients par jour. Les effectifs n'étant pas ceux espérés, on est obligé de tirer un peu sur la corde pour essayer de satisfaire tout le monde. Mais on peut vraiment pas satisfaire tout le monde", affirme le docteur généraliste Serge Bomoko.