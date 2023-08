VIDÉO - "Le port du masque doit devenir banal", même hors Covid, estime Aurélien Rousseau sur LCI

"Dans plein de pays du monde, quand on a un virus ou une suspicion, porter un masque, encore une fois, c’est absolument banal", a-t-il insisté. "Mon objectif cette année, c’est qu’on n’ait pas simultanément trois épidémies qui viennent frapper de plein fouet l’hôpital", a poursuivi le ministre, avant d'ajouter : "C’est de la responsabilisation, ça ne veut pas dire stigmatisation. On ne va pas dire aux Français comment il faut vivre. Chacun est libre. Mais on met les choses en clair et on donne les cartes en main."

L'hiver dernier, une triple épidémie de grippe, bronchiolite et Covid avait considérablement compliqué le travail des soignants à l'hôpital.