Grippe : comment expliquer l'explosion des contaminations ?

Des gestes barrières oubliés un peu trop vite et un sentiment de liberté retrouvé. Cela explique sans doute en partie l’explosion du nombre des contaminations liées à la grippe avec, cette année, un virus plus contagieux. Les Français sont moins immunisés contre la grippe et la campagne de vaccination marque le pas depuis cet automne. Pour la soirée du réveillon, certains prendront leurs précautions, comme faire un test en amont, quand d'autres opteront pour un comité restreint.