Guerre de haute intensité : l'armée française est-elle prête ?

Voici le blindé nouvelle génération de l’armée française. Son nom : Griffon. Un véhicule conçu pour tenir jusqu’à deux semaines et demi et équipé en technologie moderne. Une tourelle, opérée depuis l’intérieur, des caméras à 360 degrés. L’armée française a fait le choix de la modernisation de ses équipements au détriment du nombre de soldats. De 453 000 en 1991, on tombe à 206 000 en 2020. Des militaires aguerris dont l’effectif remonte depuis cinq ans mais au compte-goutte.