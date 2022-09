Hallux valgus : une déformation du pied qui touche à 90% les femmes

Avant d'en arriver là, il est cependant possible d'agir. Chez les enfants et adolescents qui souffriraient d'un hallux valgus, le premier réflexe, insiste David Bonnet, est de consulter un spécialiste. "Si cela est dû à un mauvais positionnement du pied, cela peut se corriger avec le port de semelles. Et plus tôt, cela est pris en charge, plus la correction est efficace."

Lorsque la déformation est récente (causée par l'hérédité, le port de chaussures pointues ou encore l'âge), il est possible de repositionner l'orteil avec une orthèse, sorte d’atèle rigide à porter la nuit. Ces dispositifs se trouvent en pharmacie, mais peuvent aussi être réalisés sur mesure chez un orthésiste. "C’est ce qu’il y a de plus efficace en termes de rééducation, lorsque la déformation est récente", assure l'orthopédiste.

Si l'hallux valgus est plus avancé, le port d'une orthoplastie, une petite orthèse en silicone également vendue en pharmacie ou fabriquée sur mesure par un spécialiste, peut permettre de bloquer son évolution. Elle ne se met non pas la nuit, mais la journée, dans la chaussure.