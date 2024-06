Les médecins ont obtenu la revalorisation du prix des consultations à partir de décembre prochain. Chez les généralistes, elle coûtera 30 euros et 60 euros chez certains spécialistes. Quelles conséquences cette hausse aura-t-elle sur les patients ?

Alberte consulte régulièrement son médecin traitant pour ses problèmes de dos. Dans quelques mois, elle devra payer ses séances 3,50 euros de plus. "Je trouve que ça fait longtemps que ça aurait dû être fait. Ce sont eux qui font le premier diagnostique, qui engagent leur responsabilité", analyse Alberte.

À partir de décembre prochain, le prix de la consultation chez un généraliste passera de 26,50 euros aujourd'hui à 30 euros. Côté remboursement, il n'y a pas de changement. La Sécurité sociale prendra toujours en charge 70 % du coût et les mutuelles 30 %.

Pour les spécialistes, priorité aux moins rémunérés

La consultation du psychiatre va passer à 55 euros en décembre, puis 57 euros au 1er juillet 2025. La consultation du gynécologue médical passera à 37 puis 40 euros selon le même calendrier. Idem pour le gériatre (revalorisation à 32 euros en décembre, puis 42), et pour le spécialiste en médecine physique et réadaptation (36 puis 40). La consultation du pédiatre passera à 39 euros en décembre, puis 40 six mois plus tard pour les enfants de moins de 2 ans, et à 35 en décembre pour les enfants de 2 à 6 ans.

Dans le même temps, l'APC (avis ponctuel de consultant, lorsque le patient est adressé par son généraliste vers un spécialiste pour un avis unique) sera revalorisé, à 60 euros (56,5 actuellement). Pour les médecins en secteur 2 (appliquant des dépassements d'honoraires non régulés), les hausses de tarifs sont plus limitées. Les actes techniques seront aussi revalorisés. Plusieurs spécialités pourront aussi "cumuler", à taux plein, la consultation et la facturation de certains actes.

Autre mesure annoncée, une aide unique de 5000 à 10.000 euros sera donnée aux médecins s'installant dans les déserts médicaux.

Quelle contrepartie ?

La convention signée par l'Assurance maladie/syndicats de médecins libérau définit également "15 programmes d'action" chiffrés pour améliorer la "pertinence" des prescriptions et faire des économies, dont une partie seront redistribuées aux médecins. Est notamment fixé "l'objectif" de ralentir la hausse de la dépense liée aux arrêts de travail, diminuer la consommation d'antibiotiques (-25% d'ici 2027) ou réduire le nombre d'examens de biologie jugés "inutiles" et de radiologie "redondants". "Si on prescrit moins d'arrêts de travail, si on prescrit moins d'antibiotiques quand ça n'est pas justifié, si on prescrit moins d'examens biologiques qui ne sont pas indispensables, on va faire des économies", assure Thomas Fatôme, le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie.

Dernière conséquence possible pour les patients, une augmentation des prix des mutuelles qui remboursent une partie de ces hausses. Elles pourraient donc les répercuter auprès de leurs clients.