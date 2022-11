Hôpital : à Nevers, le maire veut faire venir par avion des médecins dijonnais

Le diagnostic est implacable, se faire soigner dans ce désert médical qu'est à la Nièvre est un calvaire. "Moi, je n'ai pas pu me faire soigner. Je me fais soigner que par téléconsultation, je n'ai aucun soutien médical. C'est vraiment à en pleurer", explique un habitant.

Le remède proposé par le maire de Nevers semble donc pragmatique, à défaut d’être écologique. L’hôpital de Nevers dépend du CHU de Dijon, mais la distance entre les deux est dissuasive pour un grand nombre de soignants. Deux heures quarante-cinq en voiture, deux heures en train. Denis Thuriot, lui, propose 35 minutes en avion.

"On a quelques personnels soignants qui viennent et qui restent deux ou trois jours. Mais il y a aussi des médecins ou de soignants qui ne veulent pas faire les mêmes efforts que les anciens. On n'a pas à les juger ni à les blâmer : ils me disent qu'ils veulent rentrer chez eux, voir leur conjoint et leurs enfants", détaille l'édile.