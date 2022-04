90% des soignants en arrêt maladie : les urgences de l'hôpital d'Orléans sous haute tension

C'est le décès d’une patiente, découverte sur un brancard le 28 mars dernier, qui a été la goutte d’eau. Plus de 90% des infirmiers et des aides-soignants des urgences de l'hôpital d'Orléans sont actuellement en arrêt maladie. Ce lundi, seules deux infirmières et une seule aide-soignante étaient présentes dans le service contre, d'ordinaire, respectivement dix et sept. Du jamais-vu.

"Des patients restent plus de 24h, parfois 48h, 72h sur des brancards avec toujours ce flux massif d'entrées, les personnes âgées sont complétement laissées à l'abandon, il arrive que des gens soient retrouvés morts", témoigne anonymement un aide-soignant en arrêt, dans le reportage de TF1 en tête de cet article, dénonçant une saturation "dangereuse" des urgences. "On ne supporte plus de prendre en charge les gens de cette manière, on a une éthique", poursuit-il. "On en vient à être angoissés, on est chez nous avec notre famille et on ne pense qu'à ça", confie une de ses collègues, à ses côtés, alertant à son tour sur une situation qui n'est plus supportable. "C'est compliqué pour la population mais si on fait ça, c'est parce qu'on ne peut plus prendre bien en charge" les patients, tente-t-elle d'expliquer.