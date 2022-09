Hygiène dentaire : méfiance face à certains produits

À sept ans, Mathys passe trois minutes devant sa glace matin et soir pour un brossage méticuleux. Si une brosse à dents et un simple dentifrice présagent d’une bonne hygiène dentaire, est-ce suffisant ? Car dans les supermarchés, ou les parapharmacies, le rayon consacré à notre sourire est de plus en plus fourni. On trouve de tout et à tous les prix.