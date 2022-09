VIDÉO - Implants capillaires : ces Français qui font le choix d’une greffe à prix cassés en Turquie

Il a repéré la clinique sur internet. Les réseaux sociaux sont maintenant envahis de publicité pour les implants... en français. Des avant/après toujours plus spectaculaires, des patients tout sourire... qui attirent de plus en plus. Mais le réel intérêt est surtout à chercher du côté du portefeuille. À Istanbul, les cliniques proposent presque toutes des formules tout compris. C'est ce qu'a choisi Nicolas. Transport, hôtel luxueux et opération lui coûtent au total 2900 €. "C’est sûr que 2900 euros c’est quand même plus accessible que de payer une somme en France de 8000 à 10.000 euros."

Les greffes sont donc deux à trois fois moins chères qu'en France. Mais comment expliquer de tels écarts ? Après s'être fait implanter de nouveaux cheveux, Jérémie Delattre ouvert sa propre clinique. Selon lui, deux choses permettent ces tarifs si bas. "On paye beaucoup moins chers les loyers. Et on paye en Livres turques, donc la différence entre Euro et Livre turque se fait ressentir", indique-t-il. Cela s'explique aussi au niveau du personnel. "On peut avoir une équipe très qualifiée à un coût beaucoup plus avantageux, étant donné que la main d’œuvre est beaucoup moins chère ici, en Turquie", relève le directeur de la clinique Klineva d’Istanbul.