Infirmière tuée à Reims : "On n'aura jamais un hôpital entièrement fermé", prévient François Braun

Interrogé sur la possibilité de filtrer les visiteurs, François Braun a souligné que "certains secteurs dans les hôpitaux étaient sécurisés par nature", mais que pour d'autres, notamment les urgences, "on ne peut pas complètement fermer l'hôpital, on doit pouvoir entrer facilement". "Il faut être réaliste : on n’aura jamais un hôpital entièrement fermé", a-t-il insisté.

Il est également revenu sur le choix de plusieurs syndicats de personnels hospitaliers, qui ont décidé de boycotter la réunion d'urgence qu'il avait organisée dans le sillage du drame, fustigeant un possible "acte de communication" et assurant travailler au manque de moyens déploré par les organisations.