+58% pour des couches : les prix explosent dans les parapharmacies (et ce n’est pas fini)

Les parapharmacies n'échappent pas à la flambée. Alors que les prix à la consommation ont augmenté de plus de 6% sur un an, en janvier 2023, tous les secteurs sont touchés. Une inflation record qui s’explique en partie par la crise sanitaire mais aussi la guerre en Ukraine qui n’a fait qu’accentuer le phénomène.

Dans la grande pharmacie de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), la hausse des prix n’est pas passée inaperçue. Elif, une cliente, est inquiète. Sa crème hydratante coûte de plus en plus cher. "Je l’achetais à 14 euros et quelques et là, elle est à 16,99. Les prix augmentent de plus en plus. Je ne sais pas si on va pouvoir consommer comme avant", déplore-t-elle.