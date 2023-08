INFO TF1 - Le prix de l'amoxicilline, antibiotique le plus vendu en France, va augmenter de 10%

Passer la porte de la pharmacie et ne pas trouver son médicament, la situation que tout le monde redoute. "C'est quand même très angoissant ce genre de situation", pointe un client, au micro de TF1. En effet, depuis plusieurs mois, 450 médicaments sont régulièrement en rupture de stock. Parmi eux, le paracétamol ou l'amoxicilline, l'antibiotique le plus consommé de l'Hexagone. Un pharmacien confirme qu'il n'a presque plus de stock. "J'ai deux boîtes d'Augmentin et deux boîtes de Clamoxyl qui est le princeps de l'amoxicilline. On ne tient pas un jour avec ça", déplore-t-il.