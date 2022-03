Institut Curie : un service d'oncologie dédié aux adolescents

Se battre contre une tumeur à 17 ans n'a rien d'anodin. D'où la création de ce service d'oncologie dédié aux adolescents. Le rôle de Sandra Quié, animatrice à l'Institut Curie, est de faire sortir les jeunes de la solitude de leur chambre. Eux qui ont tant besoin d'échanger sur ce qu'ils traversent. "C'est la deuxième fois que je viens et il y a toujours des gens qui entrent dans ma chambre et me proposent des jeux de cartes pour sortir et s'aérer. C'est extrêmement agréable", témoigne Eléana, une patiente.