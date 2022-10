REPORTAGE : ce laboratoire de l'Institut Pasteur est le gardien du risque alimentaire

"Notre rôle à nous", explique le professeur Weill, "c'est de se demander : 'est-ce qu'il n'y a pas un type de bactérie particulier qui circule dans le pays ?', ce qui voudrait peut-être dire qu'un aliment a été contaminé". En cas d'alerte, les autorités sanitaires interrogent les malades pour trouver ce qui les a intoxiqués. Cette veille microbiologique est permanente, et chaque année, plus de 10.000 bactéries atterrissent dans ce laboratoire. À chaque arrivage, il faut les cultiver, en extraire l'ADN et obtenir grâce à des machines la carte d'identité génétique de chacune d'entre elles.