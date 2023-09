VIDÉO - Intoxications aux champignons : attention à certaines applications mobiles

Mais de plus en plus de personnes font confiance à ces applications pour reconnaître les champignons. Et ce serait bien l’une des causes principales de l’augmentation du nombre d’intoxications. "La confusion d’une espèce comestible avec une espèce toxique est parfois due au fait de l’utilisation d’une application de reconnaissance de champignons sur smartphone", rapporte ainsi l’Anses.