Des dizaines d'élèves ont été victimes d'intoxication il y a quinze jours à Fère-Champenoise, près de Reims. Cette semaine, plusieurs enfants ont à nouveau ressenti des symptômes, à l'origine toujours inconnue. Parmi eux, Lola, qui témoigne auprès de TF1.

Lola, 8 ans, fait partie des cinq élèves de Fère-Champenoise (Marne) qui ont rechuté et de nouveau été pris de malaises. La première fois, c’était il y a quinze jours, puis à nouveau, il y a deux jours. "Je jouais et d'un seul coup, j'ai eu mal au ventre, des brûlures, je me suis sentie très, très fatiguée, confie la fillette dans le reportage de TF1 ci-dessus. J'ai peur pour ma santé plus tard, d'avoir des problèmes dus à ça".

Lola a été hospitalisée deux fois, sans trouver la cause de ses malaises. Sa mère a longtemps hésité avant de la scolariser à nouveau dans le collège de la commune. "On est toujours dans le flou, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas si ce qu'ils ont ingéré aura des répercussions dans les années à venir, s'inquiète la maman. En fait, on ne sait pas comment ça va finir pour nos enfants..."

Quarante autres élèves et trois employés de l’école ont été touchés. Au total, il y a eu trois épisodes d’intoxication. Tous les symptômes apparaissent sur le chemin entre l’école et la cantine, 800 mètres à peine, mais le mystère reste entier et l'établissement est fermé depuis lundi.

TF1

Chaque bouche d’égout a été sondée. La piste du monoxyde de carbone est écartée. Il n’y a pas eu d’intoxication alimentaire ou de contamination de l’eau non plus. "On en est toujours avec des recherches avec la médecine, des tests qui ont été faits par rapport aux prises de sang des enfants et des adultes qui ont été impactés", indique face à notre caméra le maire de Fère-Champenoise, Gérard Gorisse.

Autre piste, l'école est entourée de champs. Est-ce dû à des pesticides ? Le maire n'y croit pas. "Quand c'est arrivé le jeudi, c'était un temps maussade et le monde agricole ne travaillait pas", souligne-t-il.

La réponse viendra peut-être d'une machine qui analyse depuis plusieurs jours la qualité de l’air à l'extérieur et à l’intérieur de l’école. Une réunion est prévue ce vendredi à la préfecture pour présenter les premiers résultats.