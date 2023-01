"J’ai reçu 5000 euros de PV l’an dernier" : le ras-le-bol des infirmières verbalisées

Faute de place de stationnement, à Nice (Alpes-Maritimes), les infirmiers libéraux prennent beaucoup de contraventions. "C’est le stress chaque matin pour essayer de trouver une place. On a peur de se prendre des PV. On gagne 2,50 euros le déplacement, donc si c’est pour avoir un PV, ça ne vaut pas le coup", affirme Maxime Juliani, infirmière libérale, qui devait voir douze patients ce jeudi matin. Pourtant, dans la ville, les places payantes sont gratuites pour les soignants en déplacement et depuis juillet, ils peuvent se garer sur les places de livraison. "On a réussi à avoir un disque orange nous permettant de se garer pendant 40 minutes, montre Maxime. Dernièrement, on a quand même été verbalisés malgré le disque", râle-t-elle.