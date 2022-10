Je n'ai plus de médecin traitant, un généraliste a-t-il le droit de refuser de me soigner ? Le 20H vous répond

Le Dr Jean-Marcel Mourgues, vice-président du Conseil National de l'Ordre des Médecins, rappelle que 6 millions de patients n’ont pas de médecin traitant et que la douleur est très fréquemment un des symptômes qui pousse à consulter, et ne peut pas systématiquement justifier une obligation de prise en charge. Si le médecin ne peut vous recevoir et que vous avez besoin d’une prise en charge, il vous faudra donc appeler le 15. Notez que si vous pensez avoir été victime d’un refus de soin dans l’un de ces deux cas - ce qui est rare -, vous pouvez faire un recours auprès de l’assurance maladie ou du conseil de l’ordre local.