Manuelle vs électrique : quelle brosse à dents est la plus efficace ?

Au-delà de l'efficacité du brossage, l'intérêt d'une brosse à dents électrique par rapport à une manuelle, est qu'elle accompagne le consommateur durant le brossage de ses dents. Certaines disposent en effet d'un minuteur et produisent des vibrations toutes les 30 secondes pour indiquer au brosseur de changer de quart de mâchoire. D'autres contiennent des capteurs pour prévenir si l'on appuie trop fort. Pour les brosses haut de gamme, il est même possible de régler la douceur, le niveau de lissage ou encore de blancheur.

De petits bijoux de technologie alors que certaines comportent des capteurs de mouvements, le Bluetooth ou même de l'intelligence artificielle. "Dans certaines brosses, un gyroscope placé à l’intérieur du manche permet de suivre exactement les endroits où l’on se brosse sur son smartphone", explique le Dr Lequart.

Des modèles ultratechniques qui, au-delà d'un accompagnement, ne présentent pas de réels avantages sur la brosse à dents manuelle au quotidien et pour les personnes aux dents saines. En revanche, pour les patients atteints de maladies parodontales, les brosses électriques ont une réelle utilité par rapport aux manuelles, et permettent aux médecins de "contrôler la plaque, c'est-à-dire vérifier que l'inflammation ne reprend pas dans les zones traitées. Le compte rendu fait par ces brosses à dents et envoyé aux dentistes par les patients nous permet de contrôler beaucoup mieux l’intensité, la fréquence et les zones où c’est plus ou moins bien brossé, afin d’aider le patient à y remédier", détaille le dentiste.