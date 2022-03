Journée du sommeil : de plus en plus de jeunes souffrent de troubles

Les troubles du sommeil concerneraient plus d’un Français sur deux, et les plus jeunes n’y échappent pas. Eva Metz a 17 ans et elle souffre d’hypersomnie. Elle a beau dormir, mais elle ne récupère pas. Ses nuits sont plus longues que ses jours, avec des conséquences au lycée. "En cours, la première chose à laquelle je pense, ce n’est pas forcément écouter ou suivre le cours, mais c’est lutter contre le sommeil", témoigne-t-elle.