Troubles du sommeil : l'hypersomnie, une maladie mal détectée chez les jeunes

Surtout, cette pathologie est fréquemment mal diagnostiquée chez les ados, ou trop tardivement. C'est une maladie rare, et manque de chance, elle apparaît souvent à cette période de la vie - même si des cas peuvent survenir jusqu'à 35-40 ans. Elle peut être mal interprétée par les parents, voire par les médecins généralistes. On attribuera souvent l'état somnolent des malades avec leurs supposées nuits trop courtes, qui collent à l'archétype de l'adolescent. "Il y a une certaine connotation, qui fait qu'on ne va pas chercher une cause médicale", regrette le professeur De la Giclais, "et l'ado risque de se considérer comme incompris".

Pour la narcolepsie par exemple, autre pathologie, mais pour laquelle on dispose de plus de chiffres, "le temps de diagnostic moyen, c'est 7 ans", insiste le spécialiste. Largement suffisant pour rater sa scolarité ou une séquence de sa vie professionnelle, avec un sommeil incontrôlable qui aurait pourtant pu être traité. Car si l'hypersomnie primaire ne se guérit pas, un traitement médicamenteux permet d'en stabiliser les effets.