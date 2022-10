Journée mondiale de l'AVC : les facteurs de risques et les moyens de s'en prémunir

Un accident vasculaire cérébral touche une personne toutes les quatre minutes en France. "L’attaque cérébrale" est ainsi la première cause de handicap chez l’adulte, la deuxième cause de démence et la troisième cause de mortalité. Et pour cause : lorsque le sang s’arrête de circuler dans une partie du cerveau, celui-ci ne reçoit plus l’oxygène et les éléments nutritifs dont il a besoin.

Une réalité à laquelle les pouvoirs publics tentent de sensibiliser, à l'occasion de la Journée mondiale de l'AVC qui se tient ce samedi 29 octobre. Certes, il n’est pas toujours possible de prévenir un AVC. "Parmi les facteurs de risque, certains tels que l’âge, le sexe (masculin), le poids de naissance (inférieur à 2,5 kg) ou une histoire d’AVC dans la famille ne sont pas modifiables", prévenait Marie-Germaine Bousser, professeur de neurologie et membre titulaire de l’Académie nationale de Médecine dans son livre AVC : en réchapper et y échapper (ed. Muscadier et Inserm, 2016). En revanche, il est possible d’agir sur d’autres facteurs.