Kinder : 27 cas de contamination à la salmonelle en France

D'après Ferrero, la présence de salmonelle a été détectée le 15 décembre 2021. Le filtre d'une machine serait en cause et aurait été remplacé. Mais fin mars, des cas de salmonellose font surface. Hier, l'Agence de sécurité alimentaire belge ferme l'usine et pointe le manque de collaboration de Ferrero. L'entreprise n'a pas souhaité être interviewée, mais reconnaît des défaillances internes.