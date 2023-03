L'hôpital de Brest victime à son tour d'une cyberattaque

C'est le dernier d'une longue liste. La direction du centre hospitalier de Brest (Finistère), a annoncé vendredi 10 mars, que l'hôpital était visé par une cyberattaque qui perturbe son fonctionnement sans toutefois affecter le service des urgences ou provoquer de fuite de données de santé. "Le jeudi 9 mars 20h33, le CHU de Brest a fait l'objet d'une intrusion dans son système d'information. L'analyse du processus d'attaque a démontré que des serveurs ont été impactés", indique le Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) dans un communiqué.

"Dès le signalement de cette cyberattaque, le CHU a mis en place les mesures de précaution nécessaires" et "un mode de fonctionnement dégradé a été mis en place" pour assurer la poursuite des activités. Le système d'information d'internet a ainsi été "isolé" afin de "limiter la propagation de l'attaque" et toutes les communications du CHRU avec l'extérieur (prise de rendez-vous, envoi de résultats, connexions avec les autres établissements, etc.) sont par conséquent perturbées.