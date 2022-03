La baguette bientôt moins salée : "On va perdre le goût du pain d'avant"

Mais faut-il craindre un pain plus fade ? "On va s'habituer", lâche un autre client. Pas si simple pour Anthony Héliot, artisan boulanger. Il sait que quelques grammes de sel en moins changeront bien le goût de ses baguettes. "Elle aura un aspect plus terne. On va perdre un petit peu en croûte aussi, en croustillant ; elle va être plus cartonneuse", prévient-il, ajoutant qu'"elle va perdre le goût du pain d'avant".