La baguette est-elle meilleure bien cuite ou blanche ? Des nutritionnistes tranchent

"Cuite, pas trop cuite ?". Voilà la question récurrente qu'un boulanger pose à celle ou celui qui achète sa baguette. Et derrière cette simple interrogation se pose un constat : de plus en plus de Français préfèrent la baguette moelleuse, au détriment de la baguette bien croustillante. "Aujourd'hui, on est à du 80% pas trop cuit et du 20% cuit. C'est bien une tendance consistant à manger des choses plus molles", confirme dans le reportage de TF1 ci-dessus Laurent Vacher, boulanger à Clermont-Ferrand, qui le déplore.

Parmi les clients sollicités, force est de constater que les amateurs de "pain blanc" sont de plus en plus nombreux : "Je trouve qu'il est meilleur et qu'il se conserve mieux", assure l'un d'eux. D'autres restent attachés à la croûte épaisse, louant la mie "bien aérée" et la croûte "bien croustillante", le "gage de fraicheur" ou encore le bruit ("ça donne envie quand ça craque"). D'où notre question : la baguette bien cuite est-elle réellement meilleure que la baguette mi-cuite, en termes de goût et de santé ?