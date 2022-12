VIDÉO - La belle histoire de Rosa, fillette congolaise de 7 ans opérée des yeux en France

Deux semaines avant notre reportage, Rosa, petite fille de sept ans venue du Congo Brazzaville, atterrissait dans l'Hexagone. Pour elle, il faut agir vite : elle souffre d'une cataracte congénitale bilatérale. Sans traitement, elle risque de perdre la vue : "Du côté gauche, elle perçoit la lumière, mais c'est hasardeux ; du côté droit, elle est à 1/20e de la vision, donc ça fait une vision très basse", explique Romane Boinet, ophtalmo-pédiatre, dans le reportage de TF1 en tête de cet article. L'opération va alors consister à "nettoyer cette opacification au bloc".

L'opération, qui coûte 7000 euros, s'avère entièrement prise en charge, ainsi que son voyage, par l'association La Chaîne de l'Espoir. L'un des maillons essentiels, ce sont les familles qui accueillent bénévolement les enfants le temps des soins.

Albine et David sont ceux qui accompagnent la petite Rosa, ils l'accueillent chez eux pendant un mois et demi. "On est plein d'émotion, d'impatience", en espérant l'accueillir au mieux, nous confie Albine, qui a posé des congés pour s'occuper de la fillette. Son mari, heureux de cette aubaine, redoute "une petite larme au moment du retour à l'aéroport".