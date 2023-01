La cuisine au gaz responsable de cas d'asthme infantile ? Deux études font débat

Hasard du calendrier, des résultats semblables en Europe ont été dévoilés lundi par les associations Clasp, Respire et l'Alliance européenne pour la santé publique. En menant des tests en laboratoire et des simulations informatiques, l'Organisation pour la recherche scientifique appliquée des Pays-Bas (TNO) estime que 12% des cas d'asthme infantile dans l'Union européenne sont aussi liés à ce mode de cuisson.

Ce rapport, commandé par les ONG et non publié dans une revue scientifique à comité de lecture, conclut que les niveaux de dioxyde d'azote (NO2) dépassent 5 jours sur 7 les limites maximales fixées par l'OMS, soit 25 microgrammes/mètre cube en extérieur. Et cela dans la plupart des cas de figure (modes et durée de cuisson, ventilation, type de logements, etc).

Ces concentrations élevées de NO2 dans les logements peuvent entraîner diverses maladies respiratoires, dont l’asthme, selon l'OMS. L'association Clasp va mener une expérimentation dans 280 cuisines européennes, dont 40 en France, dans l'espoir de confirmer ces résultats. Mais pour Tony Renucci, directeur exécutif de Respire, ces chiffres sont déjà "un choc".