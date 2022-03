Grippe : l'épidémie repart partout dans l'Hexagone

Alors que le Covid a perdu en intensité, la grippe remplit à son tour les cabinets des médecins. L'épidémie poursuit sa progression en France et touche désormais quasiment tout l'Hexagone, à l'exception de la Corse. Elle repart même en Île-de-France, après avoir reflué en début d'année.

Dans un centre SOS Médecins de Côte-d'Or, les appels s’enchaînent depuis quelques jours. "Ils ont presque doublé, témoigne Clément Carette, standardiste à SOS 21. On a presque que des symptômes grippaux." La plupart des patients sont des enfants et des adolescents, on compte peu de personnes âgées. "Mais si la grippe continue son expansion, ça va forcément toucher des personnes plus âgées, plus fragiles", prévient le Dr Raymond Gauyacq dans le reportage en tête de cet article.