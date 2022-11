VIDÉO - "La grippe saisonnière est virulente" : François Braun appelle les plus âgés à se vacciner

Alors que la grippe "touche chaque hiver entre 2 et 6 millions de personnes", selon les autorités, le ministre de la Santé a rappelé l’importance de "se protéger par la vaccination". "Le système va supporter l’arrivée de la grippe si tout le monde met du sien, si les plus fragiles acceptent de se faire vacciner." Une alerte lancée également par des responsables hospitaliers. Et notamment par Rémi Salomon, médecin et président de la commission médicale d’établissements de l’AP-HP, les hôpitaux publics parisiens, selon qui "la grippe s'annonce forte cet hiver, elle arrive plus tôt aux USA, pointe son nez en Bretagne".

Cette année, la campagne de vaccination contre la grippe s’est ouverte le 18 octobre dernier, visant d'abord les publics les plus à risques, tels que les personnes de plus de 65 ans, les personnes souffrant de maladies chroniques, les femmes enceintes ou encore les professionnels de santé. Depuis le 16 novembre 2022, la vaccination s’est élargie à la population générale. "Trop peu de plus de 65 ans se font vacciner", a regretté François Braun. Il faut pousser à la vaccination". Un message que le ministre a déjà cherché à faire passer quelques jours plus tôt, en rappelant la possibilité de se vacciner à la fois contre la grippe et le Covid.