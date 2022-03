La guerre contre les kilos à la clinique des obèses

Nous avons suivi quatre patients à différents stades de leur parcours. Sophia, une mère de famille de 27 ans, va subir une chirurgie bariatrique. Périne, elle, s'est fait opérer il y a un an et demi et a déjà perdu 41 kilos. Gilbert, retraité pour qui la métamorphose est encore plus spectaculaire, car il avait cent kilos de plus dix en plutôt. Et Olivia, qui espère retrouver un jour sa silhouette. En effet, cette fleuriste a pris 57 kilos en dix ans. Elle pèse 135 kilos pour 1m58. Tous ont accepté de partager leur souffrance, leur espoir et leur combat au quotidien.