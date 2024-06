Lors de la Seconde Guerre mondiale, nombreux ont été les soldats infectés par diverses maladies. En plus des maladies physiques, les soldats développaient une dépendance à l’alcool et se transmettaient des maladies vénériennes. Jusqu’à l’utilisation de la pénicilline, les militaires infectés étaient automatiquement condamnés à mourir.

À la période du débarquement en Normandie, nombreux ont été les soldats infectés par diverses maladies. Car en plus de l’ennemi physique qu’ils devaient affronter, l’Allemagne nazie, les héros de la Seconde Guerre mondiale devaient lutter contre le paludisme, la maladie transmise par le moustique, la tuberculose avec des atteintes pulmonaires, les infections liées au froid comme les engelures aux pieds et aux mains qui venaient perturber le combat. Plus d’informations avec le docteur Vincent Valinducq dans Bonjour ! La Matinale TF1.

30 % de l’armée canadienne infectée par des maladies vénériennes

En plus des maladies physiques, les soldats devaient se battre contre les maladies psychiques jusqu’à la dépression. En effet, ils étaient totalement soumis à un stress intense et étaient témoins de scènes pour le moins terribles et traumatisantes. Certains héros avaient développé une dépendance à l’alcool, ce qui venait perturber fortement la bataille. On estime d’ailleurs que 10 à 15 % des pertes de la guerre étaient dues à l’alcoolisme des soldats et à leurs pathologies psychiatriques.

Mais il était aussi question de maladies vénériennes, c’est-à-dire infectieuses, contagieuses et transmissibles par voie sexuelle, telles que la syphilis et la gonorrhée. Ces IST avaient notamment ébranlé le combat de l’armée canadienne, puisque 30 % des soldats avaient été infectés par l’une de ces maladies vénériennes.

La pénicilline et le plasma lyophilisé, les innovations majeures de la guerre

Avec toutes ces maladies, un médicament va venir chambouler le cours de l’histoire : la pénicilline. Jusqu’à sa découverte en 1928, par le Britannique Alexander Fleming, la moindre petite infection pouvait causer la mort. Ce n’est qu’en 1940, une fois que l’antibiotique fut stabilisé depuis sa découverte, qu’il fut administré aux soldats infectés pour les sauver. Une autre innovation majeure est à noter, il s’agit du plasma lyophilisé. Avant cela, le plasma, un composant essentiel du sang, devait être congelé puis décongelé pour une utilisation. Forcément, sur les terrains de guerre, il était impossible pour les médecins militaires de se déplacer avec des plasmas congelés. C’est Charles Best qui a eu l’idée de transformer le plasma en poudre, donc de le lyophiliser, pour le transporter plus facilement sur les terrains. Il ne restait plus aux médecins qu’à le diluer avec de l’eau stérilisée avant de le transfuser aux soldats malades pour les sauver.