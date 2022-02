La pilule contraceptive est-elle gratuite pour les mineurs ? Le 20H vous répond

Le JT de TF1 passe chaque soir au crible les interrogations des téléspectateurs dans "Le 20H vous répond". La pilule contraceptive est-elle gratuite pour les mineurs ? Ma mutuelle peut-elle changer les conditions de prise en charge de mes soins du jour au lendemain ? Peut-on se faire rembourser une paire de lunettes avec un simple test de vue réalisé chez l'opticien ? Garance Pardigon répond à ces questions sur le plateau de Gilles Bouleau dans la vidéo en tête de cet article.

La pilule contraceptive est-elle gratuite pour les mineurs ?

Oui, et même pour les majeurs désormais, jusqu’à 25 ans inclus, puisque la prise en charge a été élargie au 1er janvier dernier. Mais attention, ça ne concerne que certaines pilules contraceptives, dites de 1e et 2e générations, "qui sont majoritaires, 86% des pilules prescrites", précise l’Agence nationale de sécurité du médicament, qui vient de réaliser cette enquête sur la contraception.

Les 3e et 4e générations sont exclues et ne sont pas remboursées quel que soit votre âge. "Les autorités cherchent à détourner les médecins et les patients de ces médicaments, dont les effets secondaires sont plus importants", décrypte Philippe Besset, président de la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France. Dans tous les cas, il faut impérativement une ordonnance pour se les procurer en pharmacie.