VIDÉO - Cigarette électronique : pourquoi la "Puff" pourrait bientôt être interdite

À moins de 10 euros, la plupart des "puffs" contiennent toutefois de la nicotine, et leur vente est donc interdite aux moins de 18 ans. Or, selon une étude de l'Alliance contre le tabagisme, menée auprès de jeunes de 13 à 16 ans, un sur dix en a déjà acheté, et 13% en consomme régulièrement. "De plus en plus populaire sur les réseaux sociaux, elle a une image plutôt positive et inoffensive auprès des jeunes", alors qu'elle peut contenir jusqu'à 20 mg/ml de nicotine, substance addictive, et peut ainsi "être une porte d'entrée" vers la cigarette pour les adolescents, s'alarmait fin 2022 Alliance contre le tabac, groupement d'associations qui luttent contre le tabagisme.

"On met de la nicotine en contact avec des cerveaux très jeunes, qui vont s'habituer très vite à la nicotine, qui vont devenir très addicts. Plus un cerveau est mis jeune en contact avec de la nicotine, plus cette addiction sera longue et difficile à combattre", abonde le Dr Loïc Josserand, président de l'Alliance contre le tabac.