VIDÉO - "La santé des infirmières a lâché" : plus de 400 opérations en pédiatrie menacées au CHU de Grenoble

Une centaine d'interventions a déjà été déprogrammée et plus de 400 pourraient l'être d'ici fin mai. Au bloc opératoire pédiatrique du CHU de Grenoble, le manque de personnel se fait fortement ressentir depuis le 24 avril. Seuls 11 soignants exerçaient depuis un an dans ce secteur, alors que celui-ci compte 18 postes d'infirmiers de bloc opératoire diplômés d'État. Depuis deux semaines, dix d'entre eux sont en arrêt maladie, ne laissant plus qu'une infirmière en activité, a rapporté le Collectif inter-blocs.