La taille de la piqûre a-t-elle un lien avec celle du moustique ? Le 20H vous répond

La taille de la piqûre a-t-elle un lien avec la taille du moustique ?

Non, à moustique égal... piqûres inégales ! "Ça dépend de la réponse immunitaire de chacun", explique-t-on à la Direction Générale de la Santé, qui suit de près la prolifération du moustique tigre en France métropolitaine, cartes à l’appui. Le culex est l’espèce de moustiques majoritaire sur le territoire métropolitain. Mais le moustique tigre gagne de plus en plus de terrain, en raison du changement climatique.

Voici quelques indices, détaillés sur le site du service public, pour le reconnaître : "Il est diurne, silencieux, de très petite taille". Si vous en repérez un dans votre jardin, il peut être utile de le signaler sur ce site dédié. Vous répondez à trois questions rapides pour être bien sûr d’avoir affaire au moustique tigre, en plus de joindre une photo du colonisateur en question.