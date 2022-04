La thérapie par la musique

Au moment d'administrer les produits d'anesthésie, elle est déjà détendue. On lui administre moins de sédatifs. Mais la patiente est bercée par des rythmes conçus pour réguler la fréquence cardiaque et respiratoire. " Un patient détendu n'a pas mal pendant et après la chirurgie. Il sollicite moins le personnel soignant", rassure le Dr Gilles Guerrier.